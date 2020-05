Das Neubiberger Rathaus und seine Außenstelle am Bahnhofsplatz ist von diesem Montag, 4. Mai, an für persönliche Vorsprachen geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung per Telefon oder per E-Mail ist dafür allerdings erforderlich. Darüber hinaus bleiben die Verwaltungsgebäude geschlossen. Zudem weist die Verwaltung darauf hin, dass bei einem persönlichen Termin ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Für eine Terminvereinbarung ist die Zentrale des Rathauses unter der Telefonnummer 089/0012-0 oder per E-Mail an gemeinde@neubiberg.de zu erreichen.