Ein 21-Jähriger hat am Freitag in Neubiberg die Kassenkraft einer Tankstelle mit vorgehaltenem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei betrat der junge Mann aus dem Landkreis München gegen 10.50 Uhr die Tankstelle an der Hauptstraße, zog das Messer und forderte Geld. Die Kassenkraft ließ sich jedoch weder von der Waffe noch von verbalen Drohungen beeindrucken und weigerte sich. Der Täter gab schließlich auf und flüchtete; die Polizei konnte ihn kurz darauf in der Nähe festnehmen. Das Messer trug er noch bei sich. Der 21-Jährige wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.