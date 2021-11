Die Neubiberger Weihnachtsdult muss wegen der aktuellen Corona-Lage ausfallen - der Neubiberger Adventskalender, an dem sich 24 Geschäfte, Vereine und Institutionen beteiligen, findet aber statt. Von 1. Dezember an gibt es täglich eine Überraschung. Diese reichen von Rabattaktionen bis hin zu Punsch für Kinder, einem Weihnachtsstern beim Einkauf oder die Neubiberger Ortschronik für 15 Euro im Gemeindearchiv. Alle beteiligten Einzelhändler, Vereine und Institutionen finden sich auf der Homepage der Gemeinde (www.neubiberg.de) - dort ist auch aufgelistet, wer an welchem Tag welches Türchen mit einer ganz besonderen Aktion öffnen wird.