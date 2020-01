Alle Senioren, die Ideen, Wünsche und Vorstellungen für das Gestalten des Seniorenveranstaltungsprogramms "Szene" haben, sind eingeladen, an einer Redaktionskonferenz am Freitag, 10. Januar, um 10 Uhr teilzunehmen. Geplant wird für den Veranstaltungszeitraum April bis September. Das Treffen findet statt im Seniorenzentrum, Hauptstraße 12, im ersten Stock. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Gemeinde Neubiberg in Kooperation mit dem Seniorenzentrumbeirat.