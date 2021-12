Neubiberg:Baum stürzt auf Hausdach

Am Dienstagabend haben heftige Sturmböen in Neubiberg einen Baum einknicken und auf ein Hausdach stürzen lassen. Gegen 22 Uhr konnte die Fichte auf einem Grundstück nahe dem Gymnasium dem starken Sturm nicht mehr standhalten, der Baum geriet in Schieflage und krachte schließlich auf das Dach des Reihenhauses. Zwei weitere Bäume drohten ebenfalls einzuknicken. Die Neubiberger Feuerwehr rückte daher mit schwerem Gerät an und machte sich mit Kettensägen daran, das Hausdach wieder freizumachen; auch die Berufsfeuerwehr und die Kollegen der Ottobrunner Feuerwehr wurden angefordert. Mithilfe eines Krans und einer Drehleiter trugen diese die noch stehenden Bäume ab. Die Rettungskräfte waren mehrere Stunden im Einsatz.