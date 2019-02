1. Februar 2019, 21:56 Uhr Neubiberg Stress auf der Alm

Wenn der Herr des Hauses die Kurgäste loswerden will, geht es rund auf der Alm. Von Freitag, 8. Februar, an zeigt die Volksbühne Neubiberg-Ottobrunn bis Sonntag, 24. Februar, in insgesamt neun Aufführungen das Stück "Zimmer mit Frühstück". Gespielt wird im Theater Saal des Wirtshauses Leiberheim in München-Waldperlach am Nixenweg 9 - jeweils freitags und samstags von 20 Uhr an und an den Sonntagen von 19 Uhr an. Karten gibt es per E-Mail an karten@volksbuehne-neubiberg-ottobrunn.de oder unter Telefon 089/609 88 30. Regie führen Susanne Schmid und Ralf Hiltwein.