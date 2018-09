13. September 2018, 22:18 Uhr Neubiberg Streicher gesucht

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bietet der Verein "3klang" an. Am Montag, 17. September, findet am Klara-Ziegler-Bogen 16 in Waldperlach eine Informations- und Mitmachstunde statt. Für den Grundkurs "Musikalische Früherziehung I" für Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren geht die Veranstaltung von 15 bis 16 Uhr. Informationen zum Kurs "Musikalische Früherziehung II" für Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren gibt es anschließend von 17 bis 18 Uhr. Außerdem suchen die Streichorchester in Waldperlach und Neubiberg noch weitere Mitspieler. Schüler von Streichinstrumenten im Alter von bis zu 13 Jahren proben donnerstags am Klara-Ziegler-Bogen 16 in Waldperlach. Das Streichorchester für Erwachsene probt mittwochs in Neubiberg, Arastraße 2. Wer sich für Instrumental- und Gesangsfächer interessiert, kann sich unter www.3klangev.de oder Telefon 089/66 00 84 20 informieren.