In Neubiberg übt Marion Laumeyer mit den Mädchen und Buben für die Sammlung an den Haustüren.

Von Angela Boschert, Neubiberg

An diesem Dienstag lebt nach der Corona-Pause eine liebgewordene Tradition in Neubiberg auf: Dann laufen Sternsinger wieder von Haus zu Haus, um den Segen des Herrn vorbeizubringen: "20 * C + M + B * 23" steht auf den Aufklebern, die sie über den Türen anbringen, was bedeutet: "Christus Mansionem Benedicat -Christus segne Ihr Haus". Die dreizehn Sternsinger werden von der Pfarrei Rosenkranzkönigin in Neubiberg ausgesendet und sammeln unter dem Motto "Kinder stärken, Kinder schützen" zugleich Spenden für Gleichaltrige in aller Welt. Dieses Jahr ist Marion Laumeyer zum ersten Mal alleinverantwortlich für ihre Betreuung zuständig. Sie selbst ist zwar nie Sternsängerin gewesen, weil früher ausschließlich Buben ausgesandt wurden. Doch ihre Tochter ist als Kind mitgegangen und dabei hat Laumeyer schnell festgestellt: "Es ist einfach eine schöne Sache!"

Entsprechend intensiv setzt sie sich ein und hat vor Weihnachten mit den jetzigen Sternsingern schon den Informationsfilm von "Willi will's wissen" angesehen, "damit die Kinder wissen, wofür sie sammeln". Es gibt auch ein Erwachsenenteam, das durch die Straßen ziehen wird, an den Haustüren klingelt und mit dem Lied "Die heiligen drei Könige mit ihrigem Stern" um eine Gabe bittet. Dieses Jahr sammeln sie speziell für Kinder in Indonesien, wo Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe unterstützt werden sollen.

Den Liedtext haben die Kinder bereits erhalten und erfahren, was sie tun müssen. An diesem Montag bekommen sie ihre Gewänder, die manchmal noch schnell passend genäht werden. Dann will Laumeyer mit den Mädchen und Buben die Lieder üben und besprechen, wie ihr Auftritt ablaufen soll: "Wenn Sternsingen jedes Jahr stattfindet, ist es einfacher, dann gehen die Jüngeren mit den Älteren mit und lernen es dabei. Aber wir konnten wegen Corona zwei Jahre nicht laufen", sagt sie und plant daher alles ausführlich. Traditionsgemäß kommen drei Könige und ein Sternträger zu den Menschen. "In machen Teams müssen die Könige allerdings ihren Stern selbst tragen", sagt Laumeyer und hofft auf mehr Könige und Königinnen im kommenden Jahr.

Detailansicht öffnen Marion Laumeyer betreut die Sternsinger und Sternsingerinnen in Neubiberg. (Foto: Sebastian Gabriel)

Ausgesendet werden die Sternsinger am Dienstag nach einer Andacht in der Rosenkranzkirche. Bis zum großen Dankessen am Donnerstag gehen sie jeden Tag bis etwa 16 Uhr durch die Gemeinde und nehmen am Dreikönigstag am Gottesdienst um 11 Uhr teil. Das ist die letzte Gelegenheit, ihren Segen für 2023 zu erhalten und Laumeyer wird dann erschöpft, aber glücklich, ein Dankgebet sprechen.