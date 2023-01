Die Sporthalle an der Zwergerstraße in Neubiberg kann von diesem Dienstag, 10. Dezember, an wieder normal genutzt werden. Mitte Dezember war durch mehrere undichte Stellen im Dach Wasser eingedrungen, weswegen die Halle gesperrt werden musste. Jetzt seien die Probleme behoben und dem Sportbetrieb stünden vorerst keine Einschränkungen mehr im Weg, teilte die Neubiberger Bauamtsleiterin Bettina Riegg auf Anfrage mit.