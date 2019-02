4. Februar 2019, 22:01 Uhr Neubiberg Sporthalle bleibt geschlossen

Die Sporthalle in der Zwergerstraße in Neubiberg bleibt voraussichtlich noch die ganze Woche gesperrt. Falls bis dahin die Lecks im Dach nicht gefunden und repariert sind, auch länger. Seit Tagen tröpfelt Wasser auf den Hallenboden. Solange Wassereimer in der Halle stehen, kann sie nicht freigegeben werden. "Wer garantiert mir, dass nicht jemand über einen Eimer stolpert?", sagt Christian Ascherl vom Kulturamt. Solange Schnee auf dem Dach liegt, kann das Leck nicht behoben werden. Der Gymnastikraum ist nicht betroffen und kann benutzt werden.