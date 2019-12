Das Trio "Tango Transit" bietet zum Weihnachtsabend des Gemeinde-Partnerschaftsvereins, der gemeinsam mit der Gemeinde ausgerichtet wird, ein "jazziges und grooviges Spiel mit der Tradition". Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 18. Dezember, von 19.30 Uhr an im Pfarrzentrum St. Georg in Unterbiberg statt. An der Abendkasse kostet die Karte 20 Euro, im Vorverkauf 18, für Mitglieder 16 sowie für Kinder und Jugendliche sowie für Menschen mit Behinderung zehn Euro. Vorverkaufsstellen sind die Gemeindebibliothek, die Buchhandlung Lentner und München Ticket, Info-Telefon: 089/600 12-922.