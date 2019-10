Die SPD zieht in Neubiberg nach aller Voraussicht mit Elisabeth Gerner als Bürgermeisterkandidatin in den Wahlkampf 2020. Der Parteivorstand und die Fraktion haben einstimmig eine entsprechende Empfehlung an die Mitgliederversammlung ausgesprochen, die also am Mittwoch, 9. Oktober, die Ortsvorsitzende Gerner nominieren dürfte. Sie fordert, "Neubibergs Kommunalpolitik muss wieder zu einem vernünftigen Miteinander finden". Und sie verurteilt "Profilierungsbemühungen", die der Gemeinde am Ende Schaden zufügten. Mit Blick auf die CSU sagt sie, sie wolle die Arbeit des scheidenden Amtsinhabers in eine Richtung weiterentwickeln, die weniger auf utopische Badeseen auf dem Hoheitsgebiet einer Nachbargemeinde ziele, sondern auf eine nachhaltige, bürgernahe Entwicklung abstelle. Mobilität sowie bezahlbarer und sicherer Wohnraum seien für sie ganz oben auf der Agenda.