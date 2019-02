6. Februar 2019, 21:50 Uhr Neubiberg Solarstrom für Mieter

Die Bürger Energie Unterhaching (BEU) hat Ende 2018 auf der Wohnanlage Auf der Heid in Neubiberg ihre erste Mieterstromanlage in Betrieb genommen. Die 100 Module auf dem Dach erzeugen in Spitzenzeiten bis zu 30 Kilowattstunden Strom. Davon profitieren laut BEU vor allem die Bewohner der 35 Wohnungen, die nun "sauberen Solarstrom vom eigenen Dach" beziehen. Und sie sparen Geld: Im November 2018 lag der "Mieterstrompreis" um etwa zwölf Prozent unter dem Normaltarif. Die BEU (www.beu-unterhaching.de) ist ein Zusammenschluss von ehrenamtlichen Bürgern, sowie einigen Gemeinden aus dem Landkreis.