Seit 20 Jahren warten die älteren Menschen in Neubiberg schon, nun geht es mit den Planungen für einen Neubau des Seniorenzentrums etwas voran. Der Bauausschuss hat den entsprechenden Antrag auf Vorbescheid einstimmig gebilligt.

Wie der Gemeinderat bereits vor einer Weile beschlossen hat, wird das Haus am jetzigen Standort in der Hauptstraße 12 neu gebaut. Es soll ein Gebäude mit zwei normalen Stockwerken sowie zwei Dachgeschossen entstehen. Das Seniorenzentrum wird sich auf 402 Quadratmetern ausbreiten und soll im Erdgeschoss und in einem Souterrain Platz finden, das über einen Lichtgraben natürlich beleuchtet ist. Darüber werden acht Wohnungen liegen. Im Erdgeschoss sollen sich zum Garten hin, der im Süden liegt, ein Gruppenraum, sanitäre Räume und eine Gemeinschaftsküche finden.

Die alte Linde und der alte Spitzahorn im Garten sollen erhalten bleiben. Das war der CSU-Fraktion besonders wichtig. Grünen-Bürgermeisterkandidat Kilian Körner missfällt weiterhin, dass die Senioren "im Keller" untergebracht würden, wie er der SZ sagte. Bei dem Projekt kooperiert die Gemeinde mit der Baugesellschaft München Land. Das heißt, sie selbst ist Eigentümerin und Bauherrin. Die Baugesellschaft übernimmt die Planungs- und Baukoordination.

Reiner Höcherl, Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler, begrüßte die aktuelle Entscheidung: "Wir sind gemeinsam auf dem richtigen Weg und ich denke, dass wir den Senioren so gut entgegenkommen können." Maria Weiß (SPD) erwähnte, dass Mitgliedern ihrer Fraktion der Bau ja nicht so gut gefalle, ob sich da etwas verändert habe. Nein, es habe sich nichts geändert im Vergleich zur beschlossenen Planung, sagte Bürgermeister Günter Heyland (Freie Wähler). Jetzt gehe es aber erst einmal um die Kubatur und die Flächennutzung. Erst später gehe es um die Gestaltung der Fassade.