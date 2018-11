1. November 2018, 21:45 Uhr Neubiberg Seniorenbürgerversammlung

Die Gemeinde Neubiberg bietet Senioren Informationen aus erster Hand. Bei der Seniorenbürgerversammlung spricht am Donnerstag,

8. November, 15 Uhr, Bürgermeister Günter Heyland übers Gemeindegeschehen. Bei Kaffee und Kuchen wird in der Aula der Grundschule Neubiberg diskutiert. Wer teilnehmen möchte, kann sich unter Telefon 089/600 12-856 oder per E-Mail an seniorenzentrum@neubiberg.de anmelden.