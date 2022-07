Die Schulschließungen in der Pandemie haben bei einigen Kindern Lerndefizite verursacht. Um diese Kinder zu unterstützen, sucht das Seniorenzentrum Neubiberg in Kooperation mit der örtlichen Grundschule "nette, geduldige und geistig fitte Seniorinnen und Senioren", wie es in der Pressemitteilung der Gemeinde heißt. Idee ist, dass die Freiwilligen an einem Wochentag mittags in die Grundschule kommen und Schülern bei zusätzlichen Übungen helfen. Es geht ums Bearbeiten von Arbeitsblättern genauso wie ums Lesen. Das Lehrpersonal stellt die Materialien zur Verfügung und berät die Lesepaten. Idealerweise kommen die Senioren am Ende des Regelschultags etwa gegen 12.20 oder 13.05 Uhr. Wer Interesse hat, zu helfen, kann sich im Seniorenzentrum bei Leiterin Renate Krier melden unter der Telefonnummer 089/60 01 28 56 oder per E-Mail an seniorenzentrum@neubiberg.de.