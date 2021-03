Von Daniela Bode, Neubiberg

Eine luftige und flexible Raumaufteilung, moderne Sitzgelegenheiten, farbliche Akzente: Wenn die Neubiberger Gemeindebibliothek an diesem Dienstag nach dem Lockdown wieder ihre Pforten öffnet, können die Nutzer erstmals die neu gestalteten Räume im Erdgeschoss des Hauses der Weiterbildung in Augenschein nehmen. "Wir freuen uns darauf, wenn sich hier alles wieder mit Leben füllt und gerade die Kinder wieder Bücher in den Händen halten können", sagte Bibliotheksleiterin Claudia Hagel kürzlich bei einer Führung für die Presse. Nun ist es soweit, zumindest ein bisschen. Denn auch wenn die Ausleihe in der Bibliothek wieder möglich ist, der Zutritt ist noch auf wenige Personen begrenzt und längere Aufenthalte sind untersagt.

Wegen der umfassenden Sanierung und Modernisierung des Hauses für Weiterbildung am Rathausplatz war die Bibliothek, 2018 in Räume am Bahnhofsplatz gezogen. Nun ist die beliebte Einrichtung wieder zurück in ihrem alten Quartier und präsentiert sich in völlig neuem Licht, außerdem um 70 auf 400 Quadratmeter vergrößert. "Es war uns bei der Neugestaltung der Bibliothek sehr wichtig, dass sich unsere Besucherinnen und Besucher wohlfühlen", sagte Hagel. Die Idee war, dass die Menschen hier gerne verweilen sollen. Mit der Vorgabe waren die Innenarchitektinnen Christine Siebe und Steffanie Nett aus Herrsching ans Werk gegangen. Und tatsächlich würde man sich am liebsten gleich auf einen der modernen Stühle am Fenster zum Rathausplatz oder in eine der Leseecken setzen und losschmökern.

Detailansicht öffnen Auf die Kinder wartet eine Spielecke in den neuen Räumen der Gemeindebibliothek. (Foto: Claus Schunk)

Das Konzept wird dem Anspruch einer modernen Bibliothek gerecht, die heute nicht mehr nur Ausleihstätte ist, sondern zum sozialen Begegnungsort geworden ist, wie Hagel es nennt. Im großzügig gestalteten Eingangsbereich kann man sich in einem Wandregal über die Neuerscheinungen informieren. Gleich angrenzend können sich die Besucher künftig im Lesecafé auf einen der grauen Loungesessel, die rote Sitzbank oder an die Theke setzen, einen Kaffee trinken und aus 75 verschiedenen Zeitschriften auswählen. Das Raffinierte ist: Die Theke kann man beiseite schieben, sodass der Platz dort auch gut für eine Veranstaltung genutzt werden kann. Insgesamt haben die Innenarchitektinnen mit Signalfarben geschickt Akzente gesetzt. Rot steht für die Erwachsenen, Grün für die Jugendlichen und Blau für die Kinder.

Im mittleren Bereich finden sich helle Holzregale mit den Büchern, aus insgesamt 27 000 physischen Medien, darunter auch CDs und Konsolenspiele, können die Besucher wählen. Etwas versteckter hinter den Regalreihen liegen sieben Arbeitsplätze mit Steckdosen und freiem Wlan sowie zwei PC-Arbeitsplätzen mit Drucker, an denen man in Ruhe arbeiten kann. Ebenfalls versteckt hinter den Regalen liegt ein "kleiner Rückzugsbereich für Jugendliche, wo sie sich wohlfühlen können", sagte Siebe. Auf einer Sitzbank und grünen Sitzhockern können sie hier in Mangas oder Jugendromanen blättern. Um die Ecke eröffnet sich ein großer Kinderbereich, um den die Bücherei erweitert wurde und wo sich früher Büros befanden. Blau bezogene Sitzbänke, limonengrüne Sitznischen, in die die Kinder sich zurückziehen können, ein Bücherwurm aus Holz, in dem sich auf niedriger Höhe Bücher für die Allerkleinsten finden. "Die Kinder werden es lieben", sagte Hagel.

Detailansicht öffnen Bibliotheksleiterin Claudia Hagel mit Architektin Steffanie Nett, Bürgermeister Thomas Pardeller und Architektin Christine Siebe (von links). (Foto: Claus Schunk)

Gleichzeitig können Eltern entspannt im Lesecafé sitzen und haben trotzdem einen Blick auf ihre Kleinen. Wegen der Schalldämmung werden sich auch andere Besucher nicht gestört fühlen, sollte es im Kinderbereich einmal etwas lauter zugehen. "Der Fokus liegt bei uns auf den Kindern und den Familien, das zeigt sich auch am Bestand", sagte Hagel. Doch Schüler und Studenten können in der Bibliothek genauso fündig werden. "Sie können über die Fernleihe alles bekommen", betonte die Bibliotheksleiterin. Auch Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) ist sehr angetan von der neuen Gestaltung, die laut Siebe 140 000 Euro gekostet hat: "Es ist sehr, sehr schön geworden. Es ist ein gelungenes Update", sagte er bei dem Rundgang durch die neugestaltete Einrichtung.

Auch in den vergangenen Wochen konnten die Neubiberger Bücher und andere Medien ausleihen. Sie konnten sie per E-Mail oder telefonisch bestellen und dann an einer Holzhütte abholen. Dieses Angebot steht Menschen, die einer Risikogruppen angehören und deshalb nicht in die Bücherei kommen können, weiter zur Verfügung. Aber auch in der Bücherei sind die Nutzer nun wieder willkommen.

Öffnungszeiten der Bibliothek: dienstags bis freitags von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr; jeden zweiten Samstag von 10 bis 14 Uhr, zum Beispiel am 13. und 27. März.