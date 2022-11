Die in der Lilienthalstraße 7 im Neubiberger Gemeindeteil Unterbiberg ansässige Firma Securetec, die Tests auf Drogenkonusm herstellt, will auf dem freien Grundstück etwas weiter östlich Forschungs- und Dienstleistungsflächen sowie Büro- und Produktionsflächen errichten. Daher will die Gemeinde den Bebauungsplan ändern, einen entsprechenden Beschluss hat der Planungsausschuss des Gemeinderats laut Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) bereits gefasst. Die Firma, die bisher Räume angemietet hat, braucht mehr Platz und will ein eigenes repräsentatives Gebäude als Firmensitz bauen. Das bisherige Sondergebiet Einzelhandel nördlich der Lilienthalstraße und westlich des Knicks zur Zwergerstraße soll ein Sondergebiet "Forschung und Dienstleistung" werden. Neben der Nutzung als Geschäfts-und Verwaltungsgebäude soll in dem Sondergebiet auch eine Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen oder für Betriebsinhaber und -leiter zulässig sein. Zudem werden maximal vier Vollgeschosse erlaubt sein.