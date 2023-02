Mehr als 400 Geflüchtete aus der Ukraine können in der Unterkunft auf der Landebahn in Neubiberg untergebracht werden - darunter vor allem Frauen und Kinder.

Von Martin Mühlfenzl, Neubiberg

Die Gemeinde Neubiberg bereitet sich - wie nahezu alle Städte und Gemeinden im Landkreis München - darauf vor, Geflüchtete aus der Ukraine langfristig zu beherbergen und zu betreuen. Und dazu gehören auch eigentlich banale Leistungen, wie Schülerinnen und Schüler am Morgen zur Schule zu bringen und nachmittags wieder sicher nach Hause zu fahren. Mit zusätzlichen Fahrten der Buslinie 211V zwischen den Haltestellen am Marktplatz im Gemeindeteil Unterbiberg und am Werner-Heisenberg-Weg nördlich des Landschaftsparks will die Gemeinde im neuen Schuljahr den zu erwartenden Zuwachs an Grundschulkindern aus der Ukraine bewältigen - der Mobilitätsausschuss des Kreistags hat diesem Ansinnen zugestimmt und dafür auch eine finanzielle Förderung in Aussicht gestellt.

Bis zu 30 Grundschulkinder aus der Ukraine

Mitte Dezember ist im östlichen Bereich der Landebahn in Neubiberg die bisher größte Unterkunft für Schutzsuchende aus der Ukraine in Betrieb gegangen; bei voller Belegung können in den Containern bis zu 432 Menschen untergebracht werden - darunter vor allem Frauen und Kindern. Neubibergs ehemaliger Bürgermeister Günter Heyland (Freie Wähler) unterstrich daher im Mobilitätsausschuss die Notwendigkeit, einen weiteren Schulbus oder einen Verstärker einzusetzen. "Wenn die Gemeinschaftsunterkunft voll belegt ist, rechnet man mit etwa 30 zusätzlichen Grundschulkindern", sagte Heyland und verwies darauf, bei diesem Thema in engem Austausch mit seinem Nachfolger Thomas Pardeller (CSU) zu stehen. Dessen Verwaltung hatte beim Landratsamt München fünf zusätzliche Fahrten beantragt, um nach einer Änderung des Schulsprengels die Kinder in die Grundschule Unterbiberg bringen zu können.

Grundsätzlich ist die Beförderung von Grundschulkindern eine Aufgabe, die von der jeweiligen Kommune erledigt und dementsprechend auch bezahlt werden muss. Die zusätzlichen Fahrten in Neubiberg, stellt das Landratsamt klar, würden im Jahr etwas mehr als 88 000 Euro kosten. Und der Ausschuss hat - aus rein rechtlichen Gründen - auch entschieden, dass die Zuständigkeit für die Schülerbeförderung bei der Gemeinde verbleiben wird; allerdings wurde auf Anraten von Landrat Christoph Göbel (CSU) beschlossen, das Unterfangen freiwillig zu 100 Prozent aus Mitteln des Landkreises zu fördern. "Wir haben immer gesagt, dass der Zusatzaufwand in den Gemeinden bei der Unterbringung Geflüchteter nicht dazu führen darf, dass die Kommunen dann auch mehr Kosten haben", sagte Göbel. Ob in Neubiberg ein zusätzlicher Bus oder nur ein Verstärker, also etwa ein Anhänger, zum Einsatz kommen werde, sei noch nicht geklärt, so der Landrat, möglicherweise sei ein "separater Bus" sogar günstiger als eine Verstärker-Leistung.

Landrat Göbel stellte klar, dass es auch in anderen Kommunen zu einer ähnlichen Situation wie in Neubiberg kommen könne, vor allem dort, wo große Unterkünfte bestehen oder entstehen. Dann müsse aber jeder Einzelfall für sich betrachtet und bearbeitet werden.