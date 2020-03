Während in Deutschland Nudeln und Toilettenpapier gehamstert werden, wird die Situation in den Flüchtlingslagern in Griechenland immer schlimmer. Die Klasse 8 b des Gymnasiums Neubiberg will da nicht tatenlos zuschauen und hat sich entschlossen zu helfen. Nachdem sich die Schüler im Unterricht mit der Thematik der Flüchtlingslager in Griechenland befasst haben, starten sie am Freitag, 13. März, eine Spendenaktion. Benötigt werden Schlafsäcke, Isomatten, Zelte, Decken (nicht Bettdecken), Rucksäcke, Herrenhosen (Bundweite nicht größer als 34 Inch), Herrenjacken und Socken. Das Gesammelte wird anschließend in Flüchtlingslager nach Griechenland transportiert. Auch Schulmaterialien wie Hefte und Spitzer, sowie Toilettenartikel und Windeln werden angenommen. Geld wird dagegen nicht gesammelt. Die Spenden können bis Freitag, 27. März, montags bis freitags von 11.15 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 14 Uhr im Raum U2 des Neubiberger Gymnasiums abgegeben werden.