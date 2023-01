Von Daniela Bode, Neubiberg

An einem Baum hängt ein Bild mit Josef und Maria, die auf dem Esel sitzt, an einem anderen findet sich eines, auf dem die beiden bei einem Wirt anklopfen und eine Herberge suchen, dazu gibt es jeweils einen Text und einen QR-Code, über den man sich eine Audio-Datei anhören kann. Wer an diesen Tagen im Schopenhauer-Wald in Neubiberg spazieren geht, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Dort kann man noch bis Samstag, 7. Januar, an mit viel Liebe zum Detail gestalteten Stationen die Weihnachtsgeschichte erkunden. Ein kleiner Ausflug dorthin in den Ferien lohnt sich allemal.

Wer hat sich diesen Hörpfad zum biblischen Geschehen ausgedacht? Seit zehn Jahren organisiert und inszeniert Cordula Dieckmann in der Pfarrei Rosenkranzkönigin in Neubiberg an Weihnachten das Krippenspiel. Als dieses 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht gezeigt werden konnte, kam die Journalistin, die mit ihrer Familie in Neubiberg lebt, auf die Idee, einen Krippen-Film zu drehen. Sie machte mit Kindern aus der Pfarrei Tonaufnahmen und bat ihre damals 17-jährige Tochter Mia, Bilder zu Szenen aus der Weihnachtsgeschichte zu malen. "Die Bilder sollten naiv und kindlich aussehen, die Zielgruppe sind ja Kinder", erzählt Dieckmann. Für die Audioaufnahmen sprachen Kinder, die beim Krippenspiel mitgemacht hatten, Dialoge. Der Kinderchor der Pfarrei, die Chorspatzen unter Leiterin von Olivia Rehm, sang Lieder wie "Stille Nacht, heilige Nacht" und "Ihr Kinderlein kommet", auch das nahmen sie auf. Sie verwendeten bewusst keine Lieder, bei denen es Probleme mit den Rechten geben könnte. Gegebenenfalls texteten sie sie auch um. Rehms Tochter, die damals 19-jährige Elena, die mittlerweile Schauspiel studiert, fungierte als Erzählerin.

Zunächst sollte das Ganze nur im Internet gezeigt werden. Doch dann kam Dieckmann auf die Idee, dass es schön wäre, wenn man sich die Szenen auch draußen ansehen könnte. "Wie ein Film, durch den man laufen kann", sagt die Journalistin. In vielen Nachtschichten tüftelte sie an den Tonaufnahmen, bearbeitete sie später auch noch einmal nach. Das Ergebnis ist momentan wieder im Schopenhauer-Wald zu sehen.

An acht Stationen kann man den Krippenweg erkunden. Startpunkt ist an der Elisabeth-Kapelle, die man gut erreicht, wenn man der Kaiserstraße in den Wald hinein folgt und den ersten Weg links abbiegt. Dort findet man Informationen und einen Lageplan, der auch auf Google Maps abrufbar ist. Das ist sehr praktisch, denn so verfehlt man keine der Stationen, die sich in einem weiten Bogen im Wäldchen befinden und beim Ausgang am Spielplatz enden. An jedem Punkt finden sich ein laminiertes Aquarell-Bild, das an einem Teil eines alten Lattenrosts an einem Baum befestigt ist, ein Text zum Lesen oder Vorlesen und ein QR-Code, den man mit dem Handy scannen und dann eine Tonaufnahme anhören kann.

An der Station zwei erwartet einen beispielsweise die Szene "Der Befehl des Kaisers Augustus". Klar und gut verständlich berichtet die Erzählerin, wie der Kaiser herausfinden will, wie viele Menschen in seinem Reich leben. Geräusche von Hufgetrappel und einer aufgeregten Menschenmenge veranschaulichen die Geschichte. Dieckmann selbst gefällt unter anderem die Station drei am besten, "Die Reise nach Bethlehem", mit Josef und Maria, die auf dem Esel sitzt. "Weil ich den Esel so gern mag", sagt sie. Ihre Tochter hat ihn einem Tier aus einem ehemaligen Kinderbuch der Mutter nachempfunden. Ihr gefällt auch das Sinnbild für die vielen Menschen, die vor Krieg und Not fliehen.

An der Station sieben mit dem Titel "Die Hirten ziehen zum Stall" ist ein Dialog zu hören, in dem die Hirten von Gottes Sohn sprechen, der in ihrem Stall liegt. Der Kinderchor singt "Ihr Kinderlein kommet". Das ist sehr kurzweilig, kann man sich doch mit dem eigenen Nachwuchs inspirieren lassen, mitzusingen, vielleicht auf dem Weg durch den Wald zur nächsten Szene der Geschichte. Ohnehin hat Dieckmann darauf geachtet, dass der Besuch jeder Station nicht länger als 30 Sekunden einnimmt. Der gesamte Spaziergang dauert am Ende etwa eine halbe Stunde. Wer mag, kann den Hörpfad noch mit einem Besuch in der Kirche Rosenkranzkönigin ausklingen lassen. Dort ist hinter einer Glasscheibe eine Krippe mit Maria, Josef und dem Jesuskind zu sehen.