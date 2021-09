Krächzende Klarinetten, treibender Bass-Sound, virtuose Violinen, tänzelnde Akkordeonklänge - die traditionelle jüdische Volksmusik ist geprägt von der Vielfalt ihrer Herkunftsländer, einer entsprechend großen Klangfarbenpalette und oft mitreißender Rhythmik.

Das Klezmer-Ensemble Vagabund, das am kommenden Sonntag, 19. September, die Neubiberger Kultursaison mit seinem Konzertprogramm "Wandering Steps" eröffnet, fühlt sich diesen Traditionen voll verpflichtet. Zusammengefunden haben sich die acht Musikerinnen und Musiker durch ihr Studium an der Musikhochschule Lübeck, sich danach zu einer eigenständigen, festen Band entwickelt und nicht zuletzt schon mit der Klezmer-Legende Giora Feidman konzertiert. Die jungen Klezmorim wollen das Publikum bei ihrem Auftritt in der Aula der Grundschule Neubiberg, Beginn 19 Uhr, mitnehmen auf eine Reise durch die musikalisch und emotional unterschiedlichsten Landschaften - es wird gleichsam gelacht, geweint, getanzt und gefeiert. Gespielt werden Klezmer-Standards und Eigenkompositionen. An der Abendkasse kostet die Karte 18 Euro, im Vorverkauf 16 Euro und für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie für Menschen mit Behinderung neun Euro. Die Vorverkaufsstellen sind: Gemeindebibliothek, Buchhandlung Lentner, München Ticket, Telefon 089/60 01 29 22. Das Klezmer-Konzert ist steht auch im Zeichen des Festjahres "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland".