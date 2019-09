Wer Interesse an offenen Gesprächen über weltliche, kirchliche, religiöse und menschliche Themen hat, ist beim Café Conny richtig. An diesem Freitag lädt das Team des Cafés der evangelischen Corneliuskirche zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen ein. Das Treffen dauert von 15 bis 17 Uhr. Weitere Termine der Runde, die für alle offen ist, sind der 20. September, 11. und 25. Oktober, 8. und 22. November sowie der 13. Dezember jeweils in der Corneliuskirche in der Wendelsteinstraße 1.