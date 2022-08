Am Neubiberger Rathaus sind längst die Bagger zugange. Mit dem symbolischen Spatenstich ist nun auch der offizielle Startschuss für die Erweiterung und Sanierung des Verwaltungsgebäudes gefallen. Projektsteuerer Ferdinand Weiss, die Architekten Angela und Jan Spreen, Bürgermeister Thomas Pardeller, Dritter Bürgermeister Reiner Höcherl und Cornelia Stöberl vom Bauamt (von links) trafen sich dazu vor dem Bestandsbau. "Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen - denn Zukunft kann man bauen", zitierte Pardeller Antoine de Saint-Exupéry. Neben dem alten Rathaus entsteht ein Holzhybridbau, der sich aus einem flachen Verbindungsteil mit Besprechungsräumen und einem nach Süden versetzten dreistöckigen Verwaltungsbau zusammensetzt. Letzterer greift mit seinem Satteldach die Form des alten Rathauses auf. Das Großprojekt hat sich lange verzögert, da in den vergangenen Jahren aus Kostengründen noch einmal umgeplant worden war. Unter anderem wird das Gebäude etwas kompakter gestaltet.