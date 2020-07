Einen Fahrradausflug nach Poing im Landkreis Ebersberg veranstaltet die Kolpingsfamilie/Rosenkranzkönigin Neubiberg am Samstag, 25. Juli. Auf knapp 20 Kilometern geht die Fahrt auf ebenem Gelände dahin, teils durch Waldstücke, oft entlang großer Felder und kleiner Ortschaften. Wer es freilich lieber gemütlich mag, oder nicht fit genug ist für einen längeren Radlausflug, kann alternativ an der Haltestelle Neubiberg in die S-Bahn einsteigen. Die Fahrradtour startet um 9 Uhr an der Pfarrkirche Rosenkranzkönigin, Hauptstraße 36, in Neubiberg. Die geführte Radtour sei eine sehr schöne Gelegenheit, die nähere Umgebung kennenzulernen, auch für Familien, schreiben die Veranstalter. Die Teilnahme ist kostenlos.