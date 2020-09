Die gemeinnützige Musikschule 3Klang startet wieder in all ihren Zweigstellen im südöstlichen Landkreis in Putzbrunn, Hohenbrunn, Neubiberg, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Waldperlach den Präsenzunterricht. Das Angebot richtet sich neben Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren und Jugendlichen auch an Erwachsene und Senioren. Interessierte können sich telefonisch (08102/999 86 02), per E-Mail (info@3klang-musik.de) auf der Homepage (www.3klang-musik.de) oder in einem persönlichen Einzeltermin in den Räumen in der Siegertsbrunner Straße 11 in Hohenbrunn beraten lassen. Zum Schuljahresbeginn wird zudem ein Schnupperkurs mit 16-prozentiger Ermäßigung angeboten.