Beim Wettbewerb "Planspiel Börse" der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg für Schüler und Studierende kommen die Siegerteams aus Neubiberg, Pullach und von der TU München. In der 39. Spielrunde profitierten die Teilnehmer vom bewegten zweiten Pandemie-Börsenjahr. Die Teams setzten vor allem auf bekannte Aktien wie Tesla, Amazon und Apple. In der Depotgesamtwertung steigerte die Klasse 10e vom Gymnasium Neubiberg ihr Startkapital von fiktiven 50 000 Euro auf 55 896,20 Euro. Auch nachhaltige Geldanlagen stehen hoch im Kurs. Hier erwirtschaftete das Team "Moneymaker07" von der Pater-Rupert-Mayer Realschule in Pullach mit Papieren von Aurubis und AMD den höchsten Nachhaltigkeitsertrag mit 2767,16 Euro. Den Studierendenwettbewerb gewann in der Depotgesamtwertung "Fabi1009" von der TU München mit 53 188,21 Euro bei einem Startkapital von 50 000. Der Nachhaltigkeits-Sieg ging an "DrMephisto" mit einem Ertrag von 2318,95 Euro.