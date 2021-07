Im Kampf gegen die Pläne für den neuen U-Bahnbetriebshof in Neuperlach Süd lassen die Anwohner nicht locker. Vor der Sitzung des Planungsausschusses des Münchner Stadtrats am kommenden Mittwoch, in der über eine Flächennutzungsplanänderung gesprochen werden soll, hat die Bürgerinitiative "Saubere Luft für Waldperlach und Neubiberg" einen Antrag an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gesandt. Darin fordert sie, den Tagesordnungspunkt erneut zu verschieben und den Änderungsantrag des Flächennutzungsplans grundlegend zu überarbeiten. Eines der vielen Argumente der Initiative: Noch immer seien 400 Fragen der Anwohner zu dem Projekt nicht beantwortet.

Kritisiert wird auch, bei der Flächennutzungsplanänderung werde nicht berücksichtigt werde, dass sich in unmittelbarer Nähe "reine Wohngebiete" sowie Kindergärten und Spielplätze befänden. Bemerkenswert sei, dass dagegen die Alternative, das Planungsgebiet Riem Ost, als Standort wegen einer angeblichen Nutzung als Naherholungsgebiet abgelehnt wurde, wie es in dem Schreiben der Initiative heißt. Die Begründung der Planung zeige eine "nicht mehr nachvollziehbare Banalisierung der erheblichen Eingriffe" in den bestehenden Lebens- und Wohnraum. Hauptgrund der Kritik: Der Betrieb auf der Teststrecke soll, anders als bisher bekannt, auch in der Nacht laufen. Die Bürgerinitiative hatte für diesen Samstag eine Ortsbegehung geplant. Diese wurde wegen der Corona-Regeln allerdings kurzfristig abgesagt.