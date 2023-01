Bei der Kontrolle eines Transporters haben Zivilpolizisten am Dienstag auf der A 8 bei Neubiberg ein gestohlenes E-Bike sichergestellt. Die beiden 43 und 31 Jahre alten Insassen des Fahrzeugs mit ungarischem Kennzeichen gaben an, lediglich Sperrmüll zu transportieren. Tatsächlich fanden die Beamten aber das neuwertige E-Bike und ein aufgetrenntes Fahrradschloss sowie hochwertige Werkzeuge im Laderaum. Den Gesamtwert der Beute schätzt die Polizei auf 4000 Euro. Als Besitzer des E-Bikes ermittelten die beiden Beamten einen Mann aus dem Landkreis München, der den Diebstahl noch gar nicht bemerkt hatte. Er erhielt sein Fahrrad zurück. Der Transporter wurde beschlagnahmt, die beiden Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.