Der überparteiliche Neubiberger Frauenstammtisch trifft sich am Donnerstag, 4. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr in einem Online-Meeting. Das Thema lautet: "Klimaneutrale Gemeinde Neubiberg". Annika Gehrmann als eine der drei Gründerinnen stellt die Initiative "Klimaneutral 2035" vor und erklärt, was jeder Einzelne sowie die Gemeinde tun können, um klimaneutral zu handeln? Auch andere aktuelle Themen kommen in lockerer Atmosphäre zur Sprache, Ziel ist auch die Vernetzung der Teilnehmerinnen. Wer dabei sein möchte, fordert die Einwahl per E-Mail an unter ulrike.dowie@gruene-neubiberg.de an.