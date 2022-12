Die Pfarrei Rosenkranzkönigin in Neubiberg ist noch auf der Suche nach weiteren Sternsingern. Denn in diesem Jahr soll nach dem Wunsch der Pfarrei der traditionelle Brauch wieder wie in den Zeiten vor Corona stattfinden. "In guten Zeiten hatten wir bis zu fünf Gruppen, es wäre schön, wenn das dieses Jahr wieder klappt", sagt Pfarrsekretärin Maria Schicha. Idealerweise besteht eine Gruppe aus drei Sternsingern und einem Sternträger, wie sie sagt. In Frage kommen Kinder ab der dritten Klasse. Die Sternsinger werden am 3., 4. und 5. Januar unterwegs sein. Dieses Mal sammeln sie Spenden unter dem Motto "Kinder stärken - Kinder schützen" für verschiedene Projekte in Indonesien. Bei Interesse kann man sich im Pfarrbüro melden unter der Telefonnummer 089/660 04 80 und bei Marion Laumeyer, die die Sternsinger in diesem Jahr betreut, unter 0151/61 49 43 49 oder per E-Mail an marion.laumeyer@t-online.de.