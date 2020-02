Die für ein neues Seniorenzentrum in Neubiberg nötigen Parkplätze sollen interimsmäßig auf den Grundstücken an der Tannenstraße 3 und 5 geschaffen werden. Der Neubiberger Gemeinderat hat entschieden, dass entsprechende Baumaßnahmen durchgeführt werden sollen. Hintergrund ist, dass die nötigen Stellplätze in der Tiefgarage für das Bürgerzentrum vorgesehen sind, sich eine rechtzeitige Fertigstellung wegen des Planungsstopps aber voraussichtlich verzögert.

Daher hat zuletzt Michael Jäger (CSU) die Alternative ins Spiel gebracht. Ob die Nutzung als Parkplatz für das geplante neue Seniorenzentrum überhaupt möglich ist, ist derweil nicht geklärt. Denn das Grundstück befindet sich laut Verwaltung in der Gebietskulisse eines Allgemeinen Wohngebiets, wo Stellplätze eigentlich nur für die dort zugelassene bauliche Nutzung zulässig sind. Das Seniorenzentrum läge aber an anderer Stelle, in der Hauptstraße 12. Da das Landratsamt diese offene Frage laut Verwaltung nur in einem förmlichen Verfahren beantwortet, soll der derzeit anstehende Antrag auf Vorbescheid zum Seniorenzentrum um die Frage eines temporären Stellplatznachweises erweitert werden. Im Gremium war man sich einig, dass es sich nur um eine vorübergehende Lösung handeln soll.