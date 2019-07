4. Juli 2019, 21:45 Uhr Neubiberg Pardeller im Dialog mit Neubibergern

Die Sommerdialoge der Neubiberger CSU starten diesen Freitag. Bürgermeisterkandidat Thomas Pardeller und sein Team werden in allen Ortsteilen unterwegs sein und dabei Ideen, Wünsche oder Anregungen der Bürger zu Ortsentwicklung aufgreifen. "Ich möchte bei meiner Runde durch Neubiberg und Unterbiberg mit so vielen Menschen wie möglich ins Gespräch kommen und feststellen, ob sich unsere Vorstellungen von den Herausforderungen der Zukunft mit denen der Bürger tatsächlich decken oder ob wir an der einen oder anderen Stelle nachjustieren müssen", sagt Pardeller. Der Dialog findet von 17.30 bis 19 Uhr an der Ecke Kiem-Pauli-Weg und Lena-Christ-Straße statt. Am 10. Juli geht es um 16.30 Uhr weiter bei Gerhards Getränke Shop, am 11. Juli beim Nachtbiomarkt, am 12. Juli, 17 Uhr, am Laden "Vom Fass", am 13. Juli, 19 Uhr, beim Hoffest in Unterbiberg und am 17. Juli, 17.30 Uhr, am S-Bahnhof.