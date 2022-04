Der Krieg in der Ukraine macht alle betroffen, manche mehr, manche weniger. Viele Menschen wollen den Geflüchteten helfen, es braucht viel Fingerspitzengefühl, denn oft sind die Menschen auch traumatisiert. Bei einer Online-Veranstaltung der Volkshochschule Südost unter dem Titel "Hilfe für Helfende" kann man sich am Donnerstag, 7. April, Anregungen holen, was wichtig ist im Umgang mit den Schutzsuchenden. Beatrix Stosch, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, hält den Vortrag und beantwortet im Anschluss Fragen. Ebenso wird es darum gehen, was man für sich selbst tun kann, um die eigene Handlungsfähigkeit und das innere Gleichgewicht zu erhalten. Es soll auch beleuchtet werden, wann es professioneller Hilfe bedarf. Die Veranstaltung dauert von 20 bis 21.30 Uhr, sie ist kostenlos und man kann von überall aus teilnehmen. Anmelden kann man sich über die Homepage, per E-Mail an info@vhs-suedost.de und telefonisch unter 089/442 38 90.