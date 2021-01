Wer eine familienähnliche Betreuung für seine Kinder im Alter bis zu drei Jahren sucht, könnte bei der Kindertagespflege der Arbeiterwohlfahrt im Südosten des Landkreises München fündig werden. Denn dort sind sowohl bei den qualifizierten Tagesmüttern und -vätern sowie bei den Großtagespflegen in Neubiberg und Kirchheim noch Plätze frei. Die Tagesmütter und -väter sind vor allem in den Gemeinden Neubiberg, Ottobrunn, Putzbrunn, Hohenbrunn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Grasbrunn, Neukeferloh und Brunnthal tätig. Bei Interesse können Eltern bei einem Online-Informationsabend am Donnerstag, 4. Februar, mehr erfahren. Beginn ist um 19 Uhr. Informieren und anmelden können sie sich unter der Telefonnummer 089/72 63 20 57, per E-Mail an kindertagespflege@awo-kvmucl.de sowie auf der Homepage www.awo-kvmucl.de/awo-kindertagespflege.