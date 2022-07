Von Daniela Bode, Neubiberg/Ottobrunn

Das eher unscheinbare Gewerbegebiet zwischen Finsinger Feld und der Staatsstraße 2078 in Ottobrunn soll zu einem Büro- und Technologiestandort ausgebaut werden. Bis zu 5000 Menschen sollen auf dem 19 Hektar großen Areal einmal arbeiten. Die Pläne des Investors sehen auch Gebäude vor, die bis zu 66 Meter hoch sind und ganz in der Nähe des angrenzenden Landschaftsparks stehen sollen. Nach der Gemeinde Unterhaching meldet nun auch die Nachbargemeinde Neubiberg ihr Missfallen an. Sie sorgt sich vor allem wegen der zu erwartenden Verkehrszunahme und der Auswirkungen auf den Knotenpunkt an der Äußeren Hauptstraße und der Staatsstraße 2078.

Weil die Westumfahrung zu Stoßzeiten ohnehin schon überlastet ist, zog die Gemeinde Verkehrsplaner Christian Fahnberg vom Ingenieurbüro Ingevost hinzu, der im Gemeinderat am Montag eine "mikroskopische Verkehrssimulation" forderte. Wie das Gremium einstimmig entschied, wird Neubiberg der Nachbargemeinde eine ablehnende Stellungnahme zusenden, die auch die Ausführungen des Verkehrsplaners umfasst.

In einer Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan in Ottobrunn hat das Ingenieurbüro Gevas die Leistungsfähigkeit des Knotens zwischen Staatsstraße, Äußerer Hauptstraße und Auf der Heid überprüft. Wie Fahnberg in der Sitzung erläuterte, kam das Büro Gevas bei seiner Erhebung des Bestandsverkehrs zu niedrigeren Werten als das Büro Ingevost vor ein paar Jahren im Auftrag der Gemeinde Neubiberg. So zählte letzteres damals an der Kreuzung in der Summe beider Richtungen in 24 Stunden 52 800 Fahrzeuge. Das Unternehmen Gevas habe 2021 im Juni 45 000 Kfz gezählt.

Der Vorwurf: Ottobrunns Planung gehe zu Lasten Dritter

Fahnberg sagte, dass sich Corona-Effekte gezeigt hätten und das dem Unternehmen auch bewusst sei. Beide Rechenansätze kamen auch bei einer Prognose zu unterschiedlichen Ergebnissen. Angesichts seiner Zählungen und Berechnungen ist Fahnberg aber überzeugt: Der Knotenpunkt werde überlastet sein, wenn in Neubiberg die Zufahrt zum Osttor der Universität der Bundeswehr erst einmal verändert und eine Bahnüber- oder -unterführung an der S-Bahn umgesetzt sei und dann auch noch weitere 4400 Fahrzeuge durch das Ottobrunner Vorhaben hinzukämen. Wenn dann auch auf Münchner Seite alle Pläne umgesetzt sind - also etwa der U-Bahnbetriebshof Neuperlach Süd und die Bebauung des Siemens-Parkplatzes - spätestens dann rechnet er mit einer völligen Überlastung. Daher riet er zu einer "mikroskopischen Verkehrssimulation" für den gesamten Straßenzug zwischen der Grenze zur Stadt München und der Anschlussstelle zur Autobahn in Ottobrunn, um zu sehen, welche Maßnahmen zur Bewältigung der Verkehrsströme erforderlich sind.

Im Gremium regte sich Unmut gegen das Vorgehen der Nachbargemeinde. Nicola Gehringer (CSU) kritisierte Ottobrunns Umgang mit dem Thema, wo das Vorhaben doch offensichtlich zu Lasten Dritter gehe. Hartmut Lilge (CSU) stellte fest, dass der jetzt schon überlastete Knotenpunkt durch das Gewerbegebiet noch mehr überlastet werde: "Der Verkehrsinfarkt ist die Konsequenz." Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) verwies darauf, dass er und sein Unterhachinger Amtskollege Wolfgang Panzer (SPD) in einem Gespräch vom Ottobrunner Rathauschef Thomas Loderer (CSU) über das Vorhaben informiert worden seien. "Sie können versichert sein, dass Herr Panzer und ich schon deutliche Vorbehalte geäußert haben", sagte er. Angesichts des Vorhabens der Nachbargemeinde sieht er es als erforderlich an, dass die U-Bahnlinie 5 ausgebaut wird, und zwar am besten zeitgleich mit dem Vorhaben.

Neubiberg stört sich aber nicht nur am zunehmenden Verkehr. Auch die Höhe der geplanten Türme, von denen zwei mit 38 und 46 Metern am Übergang zum Landschaftspark entstehen sollen, gefällt der Nachbargemeinde nicht. Von einer "atypischen standortfremden Bebauung" spricht die Verwaltung. Reiner Höcherl (Freie Wähler) findet die Hochhaustürme "unzumutbar".

Ottobrunns Bürgermeister Loderer ist dagegen sehr angetan von dem Projekt. Beim Aufstellungsbeschluss Ende vorigen Jahres sprach er von einer Bauleitplanung mit einer "für Ottobrunn herausragenden Bedeutung". Dass der Verkehr in seiner Gemeinde, in Neubiberg und auch in Unterhaching zunehmen wird, dessen ist er sich bewusst. Wie er kürzlich sagte, müsse man über Gemeindegrenzen hinweg denken, um die Zunahme zu bewältigen. Wie Pardeller erwähnte auch er in dem Zusammenhang die Verlängerung der U-Bahnlinie.