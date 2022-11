Von Angela Boschert, Neubiberg

Die Volksbühne Neubiberg-Ottobrunn, die nächstes Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiert, kehrt auf die Bühne zurück. Nach zwei Jahren Corona-Pause nimmt sie mit dem Stück "Drei Frösche und kein Prinz?", einer Komödie von Ulla Kling, wieder ihren Spielbetrieb im Leiberheim auf. Die Regie und Gesamtleitung hat Ralf Hiltwein übernommen, der Vorsitzende des Theatervereins.

In der Komödie der für ihren trefflichen Humor bekannten Kling prallen zwei Welten aufeinander: Trixie mit ihrem männerfeindlichen Weltbild nimmt die beziehungsgeschädigte Babsi auf, die ihren Prinzen sucht. Die beiden geraten immer wieder heftig aneinander. Ein defekter Abfluss führt ein männliches Wesen, den Installateur Olli (Florian Fellner als Frosch eins), in diese ohnehin schon explosive Umgebung, genauso wie den Pizzalieferanten Ernesto (Michael Zacharski), der Gefallen an der Weiblichkeit findet. Zu allem Überfluss steht auch bald noch eine "Glucke", nämlich Babsis Mama, auf der Matte und nervt gewaltig. Ihr verzweifelter Versuch, die Tochter aus Trixies Klauen zu befreien, endet mit einer Ohnmacht. Ärztliche Hilfe taucht ausgerechnet in Person eines smarten Jünglings im Arztkittel (Norbert Fellner) auf. Das kann ja heiter werden.

Beim Blick auf die Darsteller fallen Familienkonstellationen auf. Die Schwestern Kathi und Vroni Hiltwein spielen - wie könnte es passender sein - die Freundinnen Trixie und Babsi. Die neue Volksbühne-Spielleiterin Gabriele Keller gibt Babsis Mutter. Martina Fellner, die sonst als Dramaturgin aktiv ist, spielt die stets lebensfrohe Mutter Trixies und flirtet mal schnell mit Babsis Vater (Horst Zetzl). Ihr Sohn Florian und ihr Ehemann Norbert spielen zwei der drei Frösche. Nicht zuletzt stammt auch Frosch drei alias Michael Zacharski aus einer begeisterten Theaterfamilie. "Es ist schwierig, Stücke bestmöglich zu besetzen", sagt Theaterleiter Ralf Hiltwein, "aber jetzt haben wir eine schöne Mischung aus Jung und Alt auf der Leiberheim-Bühne."

Dass ein Laientheater wie die Volksbühne den Corona-Lockdown überstehen konnte, ist der Personenkonstellation des über Generationen gewachsenen Ensembles zu danken. Sichtbarster Beweis ist Marianne Hiltwein, Ralfs Tante, die sich seit Jahrzehnten um das Bühnenbild kümmert. Auch das Team hinter der Bühne ist bewährt und brennt wie alle darauf, vom 11. November an wieder für ein Publikum zu spielen. Sorgen macht jedoch der Kartenverkauf. Die Volksbühne belässt den Eintrittspreis auf dem Vor-Corona-Niveau von zehn Euro, damit ihn sich alle leisten können. "Doch die Lust auf einen Theaterbesuch ist einer deutlichen Vorsicht gewichen", bedauert Hiltwein. Er hofft und hat noch einen Anliegen: Der Verein sucht Aktive in allen Bereichen vor und hinter der Bühne, besonders für Bühnentechnik und Maske sowie männliche Schauspieler zwischen 25 und 30 Jahren als "jugendliche Liebhaber". Interessenten mögen sich unter der E-Mail info@volksbuehne.neubiberg-ottobrunn.de melden. Oder in die Vorstellung des aktuellen Stücks kommen.

Das Stück "Drei Frösche und kein Prinz?" hat am Freitag, 11. November, im Leiberheim, Nixenweg 9, in München Premiere, Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Aufführungen folgen dort am 12., 18., 19., 25. und 26. November jeweils von 20 Uhr an sowie an den Sonntagen 13., 20. und 27. November von 19 Uhr an. Karten für zehn Euro gibt es unter www.okticket.de oder bei Modellbau Vordermaier, Ottostraße 26, in Ottobrunn.