Auf einer Tour entlang der Hauptachse der Gemeinde können Interessierte mit Gemeindearchivar Christian Petrzik am Freitag, 30. September, das alte und das neue Neubiberg entdecken. Auf dem Weg vom Bahnhof - dort ist beim Verwaltungsgebäude um 15 Uhr der Startpunkt - zur Kirche Rosenkranzkönigin soll die Entwicklung des Ortes in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erläutert und nachvollzogen werden. Auch das 1937/38 errichtete Rathaus wird eine Station sein. Hier soll es um die Situation in Neubiberg während der NS-Zeit gehen, den Kriegsalltag in der Gemeinde und die Entwicklung des öffentlichen Lebens nach Kriegsende. Auch die Leitlinie "Neubiberg - Gartenstadt mit optimalen Bildungs-, Freizeit- und Kommunikationsmöglichkeiten" wird bei dem Rundgang thematisiert, nach der besonders in der Amtszeit von Bürgermeister Josef Schneider wichtige Entscheidungen für die Gemeindeentwicklung getroffen wurden. So wurde etwa 1981 das Haus für Weiterbildung eröffnet. Dort wird der Spaziergang dann zu Ende gehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden kann man sich telefonisch unter den Telefonnummern 089/600 12-967 oder -543.