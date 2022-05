Gemeindearchivar Christian Petrzik arbeitet an einer Publikation zur Geschichte der Neubiberger Straßen. Beim ersten Geschichtscafé am 3. Juni berichtet er davon und lässt Zeitzeugen erzählen.

Von Daniela Bode, Neubiberg

Was hat der große Philosoph Schopenhauer mit Neubiberg zu tun? Auf den ersten Blick erschließt sich das freilich nicht. Betrachtet man aber, dass in der Gemeinde eine Straße nach ihm benannt ist, und geht man auf die Suche, seit wann und warum sie so heißt, kommt man der Antwort schon näher. Solche und ähnlich spannende Recherchen unternimmt seit einer Weile Gemeindearchivar Christian Petrzik. Er arbeitet an einer Publikation zur Geschichte der Neubiberger Straßen mit besonderem Augenmerk auf ihre Namen. Auch die Ortsentwicklung seit der ersten Landvermessung Unterbibergs im Jahr 1808 bis in die jüngste Vergangenheit nimmt er in diesem Zusammenhang unter die Lupe. "Manche Straßen tauchen irgendwann, auf und man muss versuchen, sich die Namen zu erklären", sagt der Archivar. Beim ersten Geschichtscafé am Freitag, 3. Juni, wird er von 14 Uhr an im Haus für Weiterbildung von dem Projekt berichten. Dort sollen auch Zeitzeugen von ihren Straßen erzählen und das Wort haben wie beim Format im Bayerischen Fernsehen "Jetzt red i".

Seit vorigem Jahr wälzt Petrzik bereits Protokolle der freien Interessentenvereinigung Neubibergs, ein Zusammenschluss von Siedlern, sowie Baulinienpläne, etwa den von 1912, den der damalige Bürgermeister Josef Kyrein hat anfertigen lassen. "Darauf kann man bereits Baulinien und Straßenverläufe sehen", sagt der Archivar. All diese und viele weitere Dokumente dienen ihm als wichtige Quellen für das Buch, das mit einer Auflage von 1000 Exemplaren voraussichtlich im September 2023 erscheinen soll. Petrzik hat die Recherchen weitgehend abgeschlossen und viele interessante Dinge herausgefunden. "Man weiß beispielsweise genau, woher der Name der Cramer-Klett-Straße kommt", sagt der 32-Jährige. Sowohl Graf Toerring, nach dem die heutige Hauptstraße benannt war, sowie Freiherr von Cramer-Klett waren "Förderer der Gartenstadtbewegung in Neubiberg", berichtet der Archivar. Genauso hat der damalige Bürgermeister Kyrein ein paar Straßenzüge nach Familienmitgliedern benannt. So geht beispielsweise die Kameterstraße auf dessen Ehefrau Kreszenz zurück, die vom Kameter-Hof in Grasbrunn stammte. Die Idee zu dem Buch-Projekt hatte ein Bürger an den Neubiberger Hermann Rumschöttel, der lange Generaldirektor des Staatlichen Archive Bayerns war, herangetragen, dieser wiederum hatte sich an Petrzik gewandt, wie dieser erzählt.

Der Einfluss des Wagner-Jubiläums im Jahr 1913

Besonders auffällig in Neubiberg sind ein paar Straßenzüge, die Namen aus der germanischen Mythologie tragen, wie die Walküren- oder die Siegfriedstraße. Wie genau hier die Namensgebung erfolgte, kann der Archivar aber nur vermuten. So könne es sein, dass sie ihre Namen "unter dem Eindruck des Wagner-Jubiläums im Jahr 1913" erhielten. In dem Jahr fanden zu Ehren des Komponisten, dessen wohl bekanntestes Werk die Oper "Der Ring des Nibelungen" ist, Feierlichkeiten im nahen München statt. Einige der Straßen seien 1913 erstmals erwähnt. Bei der Rheingoldstraße war 1920 erwähnt, dass sie instand gesetzt werde. "Dann muss sie ja schon früher entstanden sein", kombiniert der Archivar. Auch die Zeit des Nationalsozialismus wird er beim Geschichtscafé kurz ansprechen. So hieß die Äußere Hauptstraße damals Hermann-Göring-Straße und wie in vielen Gemeinden damals auch der Rathausplatz Adolf-Hitler-Platz. Straßen und Plätze mit derartigen Namen seien alle nach dem Krieg 1945 ziemlich schnell umbenannt worden.

Nicht nur über die Straßen selbst, sondern eben auch über die Ortsentwicklung werden die künftigen Leser der Publikation und auch die Besucher des Geschichtscafés von Petrzik Interessantes erfahren. So wird er beispielsweise von der Geschichte des Flugplatzes erzählen, dessen Landebahn heute als Freizeitfläche genutzt wird, und darüber, welche Auswirkungen dieser noch heute auf die Ortsgestaltung hat. Er war in den 1930er Jahren gebaut und von 1935 an als Militärflughafen genutzt worden. "Er war für die Ortsentwicklungsgeschichte entscheidend, noch heute liegt er wie ein Riegel zwischen Unterbiberg und Neubiberg", sagt der Archivar.

Beim Geschichtscafé sollen Zeitzeugen von ihren Straßen erzählen dürfen, etwa darüber, wie es war, als die Hauptstraße noch nicht geteert war. Erst kürzlich habe dem Archivar ein Senior davon berichtet, dass er früher noch rund um die Kirche der Pfarrei Rosenkranzkönigin Schwammerl gesucht habe. Petrzik erhofft sich außerdem, dass der eine oder andere private Fotos von früheren Zeiten mitbringt. "Es gibt ja immer wieder Schätze aus privaten Haushalten", sagt er. Das eine oder andere könnte auch in die Publikation einfließen, sagt er, die ohnehin umfangreich bebildert werden soll. Das Format des Geschichtscafés soll künftig zweimal im Jahr stattfinden. Die Themen sollen sich jeweils daran orientieren, welche Bestände im Gemeindearchiv gerade bearbeitet werden. Petrzik hat schon viele Ideen, etwa die NS-Zeit oder die Wasserversorgung in Neubiberg.

Was nun Schopenhauer angeht: Nach Petrziks Recherchen gab es in den 1920er Jahren einen buddhistischen Verlag, der in der Straße angesiedelt war, die heute den Namen des Philosophen trägt. Da Schopenhauer ein großer Buddhistenfreund war, so vermutet der Archivar, wurde sie schließlich nach ihm benannt. So fand Schopenhauer seinen Weg nach Neubiberg.