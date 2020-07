In Neubiberg gibt es nun einen Gesamtelternbeirat für die Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Gemeinderäte wurden im Sozial- und Kulturausschuss darüber informiert, dass sich die Elternbeiräte zahlreicher Einrichtungen in dem Gremium zusammengeschlossen haben. Die Unterbiberger Elternbeirätin Andrea Pölert wurde als Sprecherin des neuen Gremiums gewählt. Sein Ziel ist, Wünsche und Anregungen der Eltern aus verschiedenen Einrichtungen besser zu bündeln. Außerdem gibt es eine weitere Neuerung für Eltern. Um die Familien bei der Suche nach einem Betreuungsplatz zu unterstützen, hat die Gemeinde auf ein neues Online-Anmeldeverfahren umgestellt. Auf der Homepage der Gemeinde findet sich das Portal "Kitaplatz-Bedarfsanmeldung". Dort kann man unter anderem seine persönliche Favoriten-Liste an Kinderbetreuungseinrichtungen zusammenstellen.