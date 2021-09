Die Malerin Christine Renner öffnet ihr "Atelier 1a" für ihre jährliche Werkschau. Als Gast zeigt der renommierte Maler und Bildhauer Enzo Arduini eine Auswahl seiner Skulpturen und Keramiken. Die Goldschmiedin Christine Zock präsentiert Schmuckstücke. Das Atelier an der Professor-Messerschmitt-Straße 1 a öffnet am Freitag, 24., und Samstag, 25. September, von 16 bis 19 Uhr und am Sonntag, 26. September, von 14 bis 18 Uhr. Die Künstler sind an allen Tagen anwesend.