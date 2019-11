Die Kommunalwahl am 15. März 2020 rückt näher. Die 24 Gemeinderatskandidaten der Freien Wähler für Neubiberg und Unterbiberg um ihren Bürgermeisterkandidaten und Listenführer Reiner Höcherl stellen sich daher den Wählern vor und wollen deren Anregungen und Vorschläge zu den Themen Sicherung und Optimierung der Wohn- und Lebensqualität in allen drei Ortsteilen der Gemeinde entgegen nehmen. Alle Interessierten sind für Donnerstag, 21. November, zum Bürgerdialog "Offene Runde" in den Neubiberger Hof, Hauptstraße 2, eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr.