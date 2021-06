Der Umweltgarten in Neubiberg stellt gewissermaßen den natürlichen Rahmen für den Besuch von Jolanta Wrobel und Karin Schuster am Donnerstag, 17. Juni, in der Gemeinde dar. Die beiden ÖDP-Kreisrätinnen machen auf ihrer Tour durch den Landkreis von 14.30 bis 18 Uhr Station neben dem Biomarkt im Umweltgarten, um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen. Mit dabei ist der Direktkandidat der ÖDP für die Bundestagswahl am 26. September, der Ottobrunner Yannick Rouault, auch Mitglieder des ÖDP-Ortsverbandes Ottobrunn-Neubiberg werden anwesend sein. Es soll ein reger Austausch stattfinden und Themen gibt es Angaben der beiden Kreisrätinnen auch genügend: von der Frischluftschneise über den öffentlichen Personennahverkehr bis zu sozialpolitischen Fragen.