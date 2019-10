Anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Mauerfall lädt die Bundeswehruniversität in Neubiberg für 7. November zu einer Podiumsdiskussion zum Thema "(Wie) gelang die Armee der Einheit?" Zeitzeugen und Experten diskutieren, vor welchen Herausforderungen die Bundeswehr in der Wendezeit stand. Unter anderem ist Oberst a.D. Udo Beßer zu Gast, der als Soldat 20 Jahre lang in der NVA und 20 Jahre lang in der Bundeswehr gedient hat. Die Veranstaltung im Universitätscasino beginnt um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter alumni@unibw.de. Ein Zugang ist nur möglich über die Pforte an der Universitätsstraße 1. Besucher werden gebeten, den Personalausweis vorzulegen.