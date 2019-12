Endlich beginnt die heimelige Zeit. Die ersten Weihnachtslieder erklingen, Mandarinen und Lebkuchen versüßen den Tag. Die Kinder der Musikschule Neubiberg sind besonders eifrig am Üben. Sie dürfen dem heiligen Nikolaus am Donnerstag, 5. Dezember, um 17 Uhr in der Aula der Grundschule Neubiberg vorspielen und vorsingen. Mit goldenem Stab und schwerem Sack wird er dem Konzert unter der Leitung von Monika Beck lauschen und Klein und Groß für ihr Spiel belohnen. Ein besonderes Ereignis für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei.