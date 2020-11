Von Daniela Bode, Neubiberg

Viel Licht kommt durch die große Glasfront an der Äußeren Hauptstraße 1, ein Tresen aus hellem Holz dient als Empfangsstation, im hinteren Bereich des Ateliers im Neubiberger Jugendzentrum Gleis 3 bilden drei Sofas eine gemütliche Sitzecke. Mit dem neu gestalteten Raum für den offenen Treff hat die Einrichtung nach einer Pause wegen der Corona-Pandemie vor kurzem wieder neu gestartet. "Mit dem Eingang über die Hauptstraße soll ein freundlicher Eindruck entstehen", sagt Leiter Christian Schüehle. Das dürfte gelungen sein. Der Raum kam schon jetzt gut an. "Die Sitzecke ist so beliebt, dass wir schon Zeiten vergeben mussten", sagt Alexa Schlindwein, die als Sozialpädagogin im Gleis 3 arbeitet. Auch jetzt im Teil-Lockdown bleibt die Einrichtung geöffnet. "Die Jugendlichen sollen gerne kommen", sagt Schüehle. Aber höchstens zu zweit, man will dem Gedanken Rechnung tragen, dass Kontakte zu reduzieren sind. Gemeinsam mit den Jugendlichen werde das Team sich dann Aktivitäten überlegen, die möglich sind. "Wir wollen unbedingt weiter so wahrgenommen werden, dass wir für sie da sind, wenn ihnen zuhause die Decke auf den Kopf fällt", sagt Schüehle.

Vor dem Neustart hatte das Team des Gleis 3 mit den Jugendlichen gesprochen, wie die Eingangssituation und der offene Treff besser gestaltet werden könnten. Denn bisher führte der Zugang hinter dem Haus über eine Metalltreppe. "Um 17 Uhr ist es dunkel, der Zugang war gerade für jüngere Mädchen nicht so angenehm", sagt Schlindwein. Also entschloss man sich, den Eingang an die Vorderseite zu verlegen. Nach einem Wasserschaden im April wurde auch der Boden in dem Raum neu gemacht, wie Schüehle erzählt. Außerdem stehen nun schöne Holztische mit goldenen Beinen darin, die man individuell zusammenstellen kann. "Hier findet alles statt, was die Jugendlichen am liebsten machen: toben, Musik hören, Brettspiele, Playstation spielen", sagt Schüehle. Auf der Galerie stehen zudem zwei Tische, die zum Computerspielen genauso wie für Homeschooling genutzt werden können. In dem Raum hält das Team auch seine Besprechungen ab. Dass der Umbau so gut und schnell geklappt hat, dafür seien sie der Gemeinde sehr dankbar, sagt Schüehle.

Nicht nur räumlich hat sich im Gleis 3 etwas getan, auch die Gruppe der Jugendlichen, die die Einrichtung besuchen, würfelt sich gerade neu zusammen, eine Art Generationenwechsel also. "Seit Ende letzten Jahres haben immer mehr neue Jugendliche das Gleis 3 aufgesucht", sagt Schüehle. 13-Jährige, 14-Jährige, die nun auch nach der Corona-Pause immer noch kämen. Seit dem Neustart kämen nun auch mehr Mädchen, auch Zwölfjährige, wie Schlindwein erzählt. Einige seien neu hergezogen, andere hätten das Angebot im Gleis 3 über Schulaktionen entdeckt. Geöffnet ist das Jugendzentrums dienstags bis donnerstags von 15 bis 20 Uhr, freitags von 15 bis 21.30 Uhr, wobei von 15 bis 18 Uhr nur Neun- bis Zwölfjährige kommen dürfen, und samstags von 14 bis 18 Uhr. Grundsätzlich richtet sich das Angebot an Zwölf- bis 18-Jährige. Natürlich gelten auch hier Abstands- und Hygieneregeln. Das Gleis 3 dient als Treffpunkt, die Jugendlichen sollen Impulse bekommen und zudem viel selbst partizipieren können. "Außerdem können sie mit allem, was sie beschäftigt, zu uns kommen und wir stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite", sagt Schüehle.

Mit Rat und Tat steht Philipp Nottmeyer, ebenfalls vom Team des Gleis 3, den Jugendlichen auch woanders zur Seite. Der Sozialpädagoge ist mit einer halben Stelle auch in der Mobilen Jugendarbeit tätig und besucht die jungen Leute an ihren Treffpunkten wie etwa auf der Landebahn oder im Abloner Garten an der Hohenbrunner Straße. In den vergangenen Monaten war seine Hilfe gefragt, denn wegen der Corona-Pandemie bewegten sich viel mehr Familien und Kinder in den Parks und auf den Plätzen, "auf denen die Jugendlichen schon immer waren", sagt er. "Es gab viele Reibereien und es mussten kreative Lösungen gefunden werden."

Eine davon, die unter Partizipation der Jugendlichen und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde gefunden wurde: Es wurden Bänke an der Ecke Zwerger- und Lilienthalstraße in Unterbiberg aufgestellt, die nun als Treffpunkt dienen. Nottmeyer hatte unabhängig von Corona einige andere Ideen für dieses Jahr: So war angedacht, auf der Landebahn einen Kicker mit LED-Leuchten aufzustellen oder ein Graffitiprojekt zu starten. Doch all die Dinge müssen nun wegen der Pandemie noch warten. Ihrem Schicksal überlässt er die Jugendlichen deshalb nicht. "Ich bin trotzdem draußen unterwegs und habe ein offenes Ohr", sagt er. Wie seine Kollegen im offenen Treff eben auch.