Gute Nachricht für die Postkunden in Neubiberg: Die Deutsche Post DHL Group hat im Rewe-Supermarkt, Äußere Hauptstraße 3, einen neuen Paketshop eröffnet. Kunden könnten hier ohne längere Wartezeiten frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern, heißt es in einer Pressemitteilung von DHL. Alle Standorte von Filialen, Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Öffnungszeiten finden Kunden unter www.deutschepost.de/de/s/standorte.html.