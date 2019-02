25. Februar 2019, 22:04 Uhr Neubiberg Neuer Anlauf für Ärztehaus

Planungsausschuss berät über Bebauung am Rathausplatz

Von Angela Boschert

Wie und was darf der Eigentümer des Geländes am Rathausplatz 1 bis 3 in Neubiberg bauen? Seine Planungen hatten 2015 zu heftigen Auseinandersetzungen im Gemeinderat und Widerstand bei den Anwohnern geführt. Bis heute kam der Gemeinderat nicht zu einem abschließenden Beschluss über einen Bebauungsplan, mit dem er eine maßvolle Nachverdichtung bei Erhalt des Baumbestands im Gebiet zwischen Lindenallee und Grundschule, nördlich des Rathausplatzes und südlich der Rotkäppchenstraße sichern will. An diesem Dienstagabend berät der Planungsausschuss von 19 Uhr an in der Aula der Grundschule Neubiberg über einen völlig neuen Entwurf des Bebauungsplans.

Seit Jahren schwelt der Streit zwischen dem Grundstückseigentümer, der das Medizinische Versorgungszentrum Sankt Cosmas modernisieren möchte, und der Gemeinde. Sein erster Bauantrag sah den Abriss des Hauptgebäudes und die Erweiterung des Südflügels des Ärztehauses vor sowie den Neubau von 16 Doppelhaushälften und vier Einfamilienhäusern im Norden des Grundstücks. Eine Bürgerinitiative wandte sich unter dem Namen "Rettet den Rathausplatz" gegen diese Pläne. Den Neubau empfanden die Anwohner als "Koloss", der den Charakter des Rathausplatzes zerstöre. Außerdem fürchtete sie die Fällung von etwa 40 alten Bäumen. Obwohl der Investor das Hauptgebäude am Rathausplatz zurückstufte, lehnte der Gemeinderat den Entwurf ab und beschloss, einen neuen Bebauungsplan für diesen Bereich aufzustellen.

Um neue Baumfällungen des Eigentümers zu verhindern, verhängte Bürgermeister Günter Heyland im Dezember 2016 mit einer Eilhandlung eine Veränderungssperre zu dem Bebauungsplan, der noch in Aufstellung war. Der Gemeinderat verlängerte sie jüngst auf die maximale Dauer bis zum 22. Dezember dieses Jahres. Liegt bis dahin kein rechtsgültiger Bebauungsplan vor, darf der Investor sein Grundstück nach den Vorschriften des Baugesetzbuches bebauen, ohne dass die Gemeinde weitere Einflussmöglichkeiten auf die Ausführung der Bauten hat. Daher drängt nun die Zeit.