Die Gemeinde Neubiberg hat ihr neues Corona-Testzentrum am Rathausplatz 16 in Betrieb genommen. Dort können sich nicht nur Bürger der Gemeinde testen lassen, sondern alle Menschen mit Erstwohnsitz in Bayern - und zwar kostenfrei einmal in der Woche. Angeboten werden in der Teststation sowohl PCR-Tests als auch Antigen-Schnelltests. Eine Anmeldung ist im Neubiberger Testzentrum nicht erforderlich, nachdem der Abstrich genommen wurde, kann das Testzentrum gleich wieder verlasen werden; dadurch werden lange Wartezeiten vermieden. Das Ergebnis des PCR-Tests wird innerhalb von 24 Stunden per E-Mail mitgeteilt, beim Antigen-Schnelltest dauert es lediglich eine Stunde. Getestet wird von Montag bis Mittwoch (8 bis 12.30 Uhr), donnerstags und freitags (13 bis 17 Uhr) sowie am Samstag und Sonntag (10 bis 14.30 Uhr). Weitere Informationen liefert das Corona-Testzentrum telefonisch (0174/573 66 01) sowie per E-Mail (info@corona-testedich.de).