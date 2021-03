An der Emile-Montessori Schule in Neubiberg wird vom kommenden Schuljahr an mit dem Gesundheitszweig nicht nur eine weitere Ausbildungsrichtung an der Fachoberschule (FOS) angeboten. Nun hat die FOS auch eine neue Leiterin, wie sich einer Pressemitteilung der Schule entnehmen lässt. Annika Winter, die seit einigen Jahren an der Schule tätig ist und in den Klassen 1 bis 12 unter anderem die Fächer Naturwissenschaften, Biologie und das Projektfach Gesundheit und Gesundheitswissenschaften unterrichtet, hat den Posten übernommen. Bisher hatte die Funktion Clemens Coenen inne, der Schulverbundsleiter bleibt. Unter dem Dach der Emile-Montessori-Schule kann man von der 1. Klasse bis zum Fachabitur lernen. Winter sieht den Aufbau und die Integration des neuen Gesundheitszweigs als große Herausforderung, aber auch spannende Aufgabe an.